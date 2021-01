Vittoria facile anche per Scafati che allunga a 3 la sua serie di vittorie. Contro il fanalino di coda del campionato di A2 la Givova si è imposta 85-65 al PalaMangano contro la Stella Azzurra Roma. Risultato della sfida mai in discussione, con vantaggio netto fin dalla palla a due. La squadra di Finelli ha dominato in lungo e in largo dopo la bella vittoria in terra ravennate, e oltre i due americani Thomas (17) e Jackson (15), da rimarcare la prestazione di Benvenuti con 11 (nella foto) e Palumbo (12 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) sempre più protagonista. Così coach Alessandro Finelli: «Mi è piaciuto l’approccio avuto dai miei ragazzi, per l’energia, l’attenzione difensiva e la determinazione messa in campo, che si è tradotta nei soli 9 punti concessi nel primo quarto e 23 all’intervallo ai nostri avversari, chiudendo di fatto anzitempo la contesa. Un plauso ai miei giocatori, che hanno saputo tenere alta la concentrazione sulle piccole cose, che ci hanno permesso di creare subito un divario importante. In attacco, sono stati coinvolti tutti e fa molto piacere andare a referto con tutti gli effettivi. Stiamo inserendo nel nostro sistema di gioco Palumbo, che è arrivato da poco, ha disputato già tre partite ma pochi allenamenti e la partita di oggi, complice l’assenza di Marino, ci ha permesso di farlo entrare maggiormente dentro la squadra».

