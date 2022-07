Scafati cala l'asso, arriva Stone: ha vinto due scudetti a Venezia

E’ un pezzo da 90, il nuovo arrivato in casa Givova Scafati. Si toglie la maschera il club di Nello Longobardi annunciando Julyan Stone per la prossima stagione di serie A. Stone è un play atipico, quasi 2 metri, 33 anni, fisico potente, grande visione di gioco e personalità, un leader assoluto come ha dimostrato nelle tante stagioni consecutive giocate con la maglia della Reyer Venezia che hanno portato due scudetti (nel 2016/2017 e nel 2018/2019) e una Coppa Italia (nel 2020) al club lagunare. Un inserimento roboante che dimostra quali siano le ambizioni della società scafatese, che non vuol evidentemente recitare il ruolo di cenerentola. Stone è il secondo colpo in fase di mercato dopo l’ingaggio dell’ala piccola Mike Henry.

Il play nativo di Alexandria, Virginia, ha avuto anche esperienze in Nba a Denver, Toronto e Charlotte ma non è un uomo da grossi bottini. Piuttosto un collante, uno strepitoso difensore su 4 ruoli diversi. In poche parole, un vincente. «L'allenatore Alessandro Rossi mi ha sfidato a crescere e ad essere più leader rispetto a quanto già lo sia, ed era esattamente ciò di cui avevo bisogno di sentirmi dire – sottolinea Stone -. Voglio divertirmi di nuovo a giocare a basket e penso che questo sia il posto perfetto per farlo. Ho intenzione di condividere con società e compagni una mentalità vincente, creando una nostra forte identità di squadra. I miei obiettivi sono vincere più partite possibili e crescere insieme, mattone dopo mattone».