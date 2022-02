Scafati, terzo match in una settimana: contro Chiusi per allungare la striscia

Dopo le due vittorie in fila, terzo match in pochi giorni per la Givova Scafati (nella foto Daniel) che domani alle ore 18 al PalaPania di Chiusi gioca contro l'Umana Chiusi, attuale quarta forza del girone rosso del campionato di serie A2. Si tratta dell’ennesimo delicato incontro per i campani che hanno pochissimo tempo per ricaricare le energie fisiche e mentali e per preparare al meglio la sfida che presenta parecchie insidie, proprio a causa dell’indiscusso valore dell’avversario di turno. La formazione allenata da coach Giovanni Bassi (esordiente in serie A2 in questa stagione agonistica) fonda gran parte del peso del proprio attacco sui due statunitensi Wilson (centro) e Medford (playmaker): 18,2 punti e 10,4 rimbalzi di media per il primo; 15,6 punti e 5,4 assist di media per il secondo. Il principale supporto di costoro è l’esperta guardia Musso (ex di turno, la scorsa stagione in maglia gialloblù), che sta viaggiando a 11,1 punti di media, senza però dimenticare la guardia Pollone, l’esperto centro Ancellotti, l’ala grande Fratto, il giovane play di scorta Raffaelli, la guardia Criconia, il centro Maganza, ed i giovanissimi Possamai (centro), Biancotto (guardia) e Braccagni (guardia).

Il capo allenatore Alessandro Rossi: «E’ stata una settimana molto intensa, ma felice per il raggiungimento delle due vittorie consecutive in pochi giorni, che ci hanno regalato emozioni importanti. Dobbiamo ora ricaricare le energie sia mentali che fisiche, dopo lo sforzo profuso mercoledì sera a Latina, perché domenica affronteremo Chiusi, una delle migliori squadre del campionato. Abbiamo tanto lavoro da fare per preparare al meglio la prossima sfida che vogliamo vincere, contro un collettivo che finora è andato oltre le aspettative ed è composto da giocatori di qualità".

La guardia Rotnei Clarke: «Veniamo da una partita folle in trasferta, ma sappiamo che in questo campionato è difficile vincere in qualsiasi palazzetto, quindi essere tornati da Latina con i due punti in tasca è stato molto importante. Grazie al successo, abbiamo trovato la fiducia necessaria per allenarci bene e pensare alla partita di domenica a Chiusi, in cui dobbiamo assolutamente fare meglio. Abbiamo incontrato i toscani già in SuperCoppa e nella gara di andata e in entrambe le occasione per noi è stata una partita difficile, contro una squadra in gran forma, che ha conseguito finora risultati importanti. Nutriamo tanta fiducia sul lavoro dello staff tecnico e cercheremo di seguire alla lettere la disposizioni che ci saranno impartite".