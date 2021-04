Scafati-Torino, stasera match caldo tra due pretendenti alla serie A

Dopo la sconfitta in extremis condita da polemiche nel match esterno del PalaOltrePo di Voghera contro la Bertram Tortona, la Givova Scafati (nella foto Thomas) torna in campo oggi per il primo incontro casalingo del girone bianco. Al PalaMangano sarà ospitata Torino,battuta dagli scafatesi nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia e superata anche da Napoli al primo turno della seconda fase. Stasera alle 20,45, match incandescente tra due quintetti che vogliono trovare a tutti i costi i primi due punti. Tra i padroni di casa mancheranno ancora Marino e Sergio, già assenti domenica sera, sera, per Torino out Diop, dopo il guaio alla caviglia contro Napoli, un'assenza molto pesante. La Reale Mutua Torino degli ex Demis Cavina e Franko Bushati è sicuramente una delle più forti squadre della categoria, costruita con il dichiarato intento di conquistare la massima serie. Intanto la proprietà di Scafati ha imposto a tutti i tesserati il silenzio stampa, dopo la gara d’esordio del PalaOltrePo di Voghera contro la Bertram Yachts Tortona. Una scelta dettata dalla volontà di lanciare un chiaro segnale di protesta nei confronti della classe arbitrale. La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro