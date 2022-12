Coach Caja dopo il ko di Scafati: «Tortona ha giocato la gara perfetta»

Il poker dunque non è arrivato e la batosta è stata secca. Con il punteggio di 72-91, i padroni di casa sono stati messi ko da Tortona. Troppo evidente la differenza di valore tra i due organici, con quello di casa orfano sia di Butjankovs (ancora in ripresa da un infortunio) che di Lamb (in panchina solo per onore di firma, ma mai utilizzato per un problema muscolare patito nell’allenamento mattutino di rifinitura).

Il merito dei viaggianti è stato soprattutto quello di aver tirato con elevate percentuali dal campo (52% contro 40%), in particolare da tre punti (48% contro 29%) ed aver giocato in attacco in maniera più corale, come dimostrato dal maggior numero di assist (19 contro 8) e dall’ampia distribuzione dei punti, che ha coinvolto quasi tutti (tranne uno) gli uomini messi in campo.

Il capo allenatore Attilio Caja: «Bisogna fare i complimenti agli avversari, protagonisti di una gara di grande qualità e pulizia del gioco, interpretata nel modo giusto, con percentuali di tiro elevatissime, soprattutto nei primi tre quarti. Nel complesso, sono stati molto di più i meriti dell’avversario che i demeriti nostri. Non scopriamo certo oggi le qualità di Tortona, che dispone di uomini e numeri importanti e che ha dimostrato di essere superiore. Dal canto nostro, non siamo stati sufficientemente aggressivi, abbiamo patito la loro fisicità e non siamo riusciti a mettere il corpo in certe situazioni. Alla fine del primo quarto siamo riusciti comunque a restare aggrappati all’avversario, poi però abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel secondo quarto, che di fatto ha compromesso la sfida. Nel terzo e quarto periodo abbiamo commesso anche qualche fallo giusto, i ragazzi hanno combattuto, ma il divario era già troppo marcato. Potevamo fare sicuramente meglio ma va dato merito agli avversari per quello che hanno saputo fare in campo. Ma stiamo pensando già da subito alla prossima partita contro Brindisi».