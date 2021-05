Scafati-Udine domani alle 18: ultimo match prima dei playoff

Domani ultima giornata del girone bianco di A2 valevole per la seconda fase stagionale. Poi dal 23 via ai playoff. Al PalaMangano alle 18 la Givova Scafati ospiterà Udine, per allungare a tre la striscia di vittorie e per vendicare le due sconfitte subite dai friulani sia in semifinale di Coppa Italia che nella gara di andata. Gli avversari puntano alla vittoria per tenere sotto i gialloblù e non farsi raggiungere in classifica, quindi preservando almeno il quinto posto e puntare magari, anche in virtù dei risultati che potrebbero pervenire da altri campi, a scalare la graduatoria.

L’ala grande Valerio Cucci così presenta il match alla vigilia: «Il successo conquistato a Torino ha accresciuto la fiducia sulle qualità e le prospettive della squadra, che, pur non essendo mai state messe in discussione, dopo simili prestazioni riecheggiano ancor più forti di prima. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere meritatamente in questo girone bianco, insieme alle altre big del campionato di serie A2, e le recenti vittorie conseguite ci consentono di avvicinarci nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili ai playoff ormai alle porte. Prima però dobbiamo passare per l’ultimo turno della seconda fase, in cui troviamo Udine, una delle formazioni più lunghe e forti della categoria, che ha lunghi di grande stazza fisica, per cui dovremo essere molto attenti, consapevoli comunque di poter affrontare e battere chiunque».