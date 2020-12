Nell'anticipo di campionato, vendica la sconfitta subita in Supercoppa, la Givova Scafati, e si impone sul parquet di Latina al termine di una partita equilibratissima. Latina è stata avanti nella seconda parte del match, per poi essere sorpassata dagli scafatesi a 3'30'' dalla fine (60-61) e senza poi più riuscire ad agguantare l'avversaria trascinata da Benvenuti (18 punti e 11 rimbalzi), migliore in campo, Thomas (28, ma qualche forzatura negli ultimi minuti) e Rossato, freddo nel finale. Sottotono il play Jackson (0 punti in 28 minuti).

Con questa vittoria Scafati conquista la quarta vittoria consecutiva e vola in testa alla classifica da sola, in attesa del match del Gevi Napoli di domani al Palabarbuto contro la Stella Azzurra Roma. Ad inizio gara equilibrio con primo quarto chiuso sul 21-23 e stesso tren nel secondo quarto vinto da Scafati di un punto (14-14, totale 38-35). Poi l'allungo di Latina nel terzo periodo vinto 18-11, con vantaggio anche di 9 lunghezze (60-51) nell'ultimo quarto. Poi il 16-0 degli ospiti con i ciociari crollati nel finale.

