Scandone troppo soft, Brindisi passa al DelMauro

Al PalaDelMauro di Avellino si è giocato l’anticipo della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Una gara più difficile del previsto, perché nonostante tra la Scandone e Brindisi ci fosse un divario notevole, i biancoverdi non hanno interpretato la gara come avrebbero dovuto. Troppa pigrizia nel gruppo avellinese, che non è riuscito mai a dare una vera scossa alla partita scrollandosi da dosso un avversario ostile, che pur privo del suo miglior giocatore ha disputato una gara ottima.

Alla fine a prevalere è stata la formazione brindisina, che ha sbancato il DelMauro 77-75. Il match si è deciso nell’ultimo quarto, quando Avellino ha iniziato a difendere con un pizzico di intensità, mentre Brindisi senza Musa ha sbagliato qualche tiro di troppo. Ad aiutare la Scandone a tirarsi fuori dalle paludi nelle quali si era infilata ci ha pensato Sanchez. Il più estroso dei biancoverdi assieme ad un continuo D’Offizi ha spinto Avellino sul +10 (64-54).

Un vantaggio che la formazione ospite ha provato a prendere aggrappandosi alle giocate individuali di qualche suo giocatore e grazie anche ad un fallo tecnico fischiato a Sanchez che ha riaperto i giochi. I pugliesi si sono portati addirittura a condurre 72-66 con le giocate di Filipovich, che è stato il miglior giocatore della serata.

Negli ultimi 60 secondi di gioco Avellino ha provato a riprendere la gara, ma ha commesso tanti errori banali, che sono stati la perfetta fotografia di un match mal giocato.