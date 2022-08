Scatta la stagione della Gevi Napoli: domani al Palabarbuto il raduno

Scatta la stagione della Gevi Napoli Basket impegnata nel prossimo campionato di A. Domani alle 18 il raduno al PalaBarbuto per la prima seduta di allenamento. Ad attendere i giocatori ci sarà lo staff tecnico e dirigenziale. Coach Maurizio Buscaglia sarà poi impegnato come ct dell'Olanda ai prossimi Europei che si svolgerano dall'1 al 18 settembre.e in quel periodo la squadra sarà allenata dal super senior assistent Cesare Pancotto.

Nei prossimi giorni, completato l’arrivo di tutti i giocatori, sarà definito e programmato il “Media Day” che si svolgerà presso il PalaBarbuto. La prima partita amichevole della GeVi Napoli Basket si giocherà al PalaBarbuto il 27 agosto contro Latina Questo l’elenco dei giocatori convocati: Zanotti, Dellosto, Uglietti (nella foto), Zerini, Michineau, Johnson, Howard, Stewart, Williams.

Mentre Stendardo, Matera, Sinagra, Grassi e Bamba saranno i giovani aggregati alla prima squadra nel corso della preparazione. Questo lo staff tecnico 2022/23 della GeVi Napoli Basket: head coach: Maurizio Buscaglia; primo assistant: Cesare Pancotto; assistant coach: Francesco Cavaliere e Davide Gabriele; preparatore fisico: Giacomo Sorrentino; assistente preparatore fisico: Antonio Credendino; fisioterapisti: Esposito Fabio Osteopata: Michele Trapani; Medico sociale responsabile: Giovanni D’Alicandro;