Senza Logan, Scafati si arrende (69-81), Caja: "Hanno punito ogni nostro errore"

Senza Logan, chiude con una sconfitta secca il girone di andata la Givova Scafati. La Carpegna Prosciutto Pesaro, vince 69-81 mettendo a segno parziali importanti nei momenti topici dell’incontro, punendo i padroni di casa ad ogni minimo errore. Con pazienza e lucidità, la Givova era riuscita a rosicchiare un punto dopo l’altro all’avversario, fino a mettere la freccia con Thompson al 28’ (53-52) e chiudere avanti 55-52 la terza frazione. Controbreak dei marchigiani e partita poi controllata fino al 40'.

Attilio Caja: «Faccio i complimenti a Pesaro, che ha disputato una partita eccellente. Abbiamo provato a stare in partita, partendo molto bene. Meglio ancora abbiamo fatto nel terzo quarto, ma un passaggio a vuoto nel secondo ed i primi minuti dell’ultimo ci sono costati la partita. Ogni piccolo errore nostro è coinciso con un canestro avversario. Con l’assenza di Logan si poteva pensare ad una partita già segnata, invece i ragazzi sono stati bravi, trovando buone soluzioni di gioco, ma ci è mancata qualcosa in fase di costruzione. Purtroppo alla fine siamo andati in difficoltà per l’assenza di Logan, ma ripartiamo comunque da qualche positiva prestazione dei singoli, come Mian, Pinkins (nella foto, ndr) e Okoye e da una prestazione comunque da salvare, il cui risultato è arrivato soprattutto per merito degli avversari che per demeriti nostri».