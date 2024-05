Italbasket, Fontecchio si è operato al piede e salterà il pre olimpico in Portorico

Simone Fontecchio non giocherà il pre olimpico con la maglia azzurra. È lo stesso giocatore dei Detroit Pistons ad annunciarlo sul suo profilo Instagram, poi rilanciato sui canali social della Federazione. «In seguito all’infortunio dello scorso 17 marzo al piede sinistro che mi ha impedito di giocare le ultime partite della stagione, mi sono sottoposto ieri ad un mini intervento chirurgico per risolvere completamente il problema così da riuscire a recuperare più velocemente. L’intervento è andato bene e sono già in via di guarigione - scrive Fontecchio -. Purtroppo questo comporterà la mia assenza al pre olimpico di questa estate in Portorico (si gioca dal 2 al 7 luglio, ndr). Rinunciare alla nazionale è per me un grande dispiacere, sarei voluto scendere in campo e rappresentare la maglia azzurra anche quest’anno, specialmente con un obiettivo così importante come l’Olimpiade. Ci tengo a ringraziare Detroit e la Nazionale che mi sono stati di enorme supporto in questo momento. Come sempre sarò il primo tifoso dei ragazzi e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni e allo staff. Vi abbraccio».

Un problema in più per l’allenatore Gianmarco Pozzecco, già alle prese con le defezioni di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che hanno bisogno di alcune settimane per riprendersi dai rispettivi infortuni.

Resta il nodo Gallinari: il giocatore ha chiuso la stagione ai Milwaukee Bucks, senza avere un grande minutaglia e dopo aver cambiato tre squadre in stagione. Pozzecco potrebbe decidere di convocarlo in ogni caso. L'allenatore azzurro sarà presente il prossimo 28 maggio nel quartier generale di ITA Airways, a Fiumicino, in occasione della presentazione delle maglie e delle divise azzurre maschili e femminili per la stagione 2024/25. Ci saranno anche anche il presidente federale, Gianni Petrucci, e Luigi Datome, da poco nominato Capo delegazione della nazionale maschile.