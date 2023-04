Gevi Napoli Basket, rescisso il contratto con Simone Zanotti: insanabile la rottura con coach Pancotto

Era nell'aria ed è arrivata. Risoluzione consensuale tra Napoli Basket e Simone Zanotti.

Il giocatore ex Pesaro era fuori squadra da tempo dopo un alterco con il coach Pancotto. Rapporti tesi al punto da non poter piu dirimere la cosa. Peccato, perchè ad una squadra con non troppi centimetri e chili, Zanotti poteva comunque dare una mano. Ma evidentemente la rottura era davvero insanabile.

Questo il comunicato del club: «La Gevi Napoli Basket comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l'atleta Simone Zanotti. La società ringrazia il giocatore e gli augura le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera».