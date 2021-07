Sindaco e assessore garantiscono: «Gestione del Palabarbuto alla Gevi»

Celebrazione nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino per il Napoli Basket che dopo 13 anni ha conquistato la serie A al termine di un percorso virtuoso che ha visto anche la vittoria della Coppa Italia. Alla presenza del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore allo Sport, Ciro Borriello, sono stati premiati il presidente Federico Grassi, il socio e amministratore delegato Alfredo Amoroso, il fratello Andrea Amoroso, per il title sponsor Gevi, il gm Antonio Mirenghi, il team manager Alessandro Di Fede e il segretario Vincenzo Viola. Assenti squadra e coach per il rompete le righe di fine giugno. In rappresentanza del comune erano presenti Rosaria Galiero, assessore al Commercio, Attività Produttive e Bilancio e Donatella Chiodo, assessore alle Politiche Sociali.

Dopo le dichiarazioni di rito, al centro l'argomento delicato e importante della convenzione per la gestione dell'impianto al club partenopeo. «Siamo vicini a questo obiettivo - ha detto l'assessore Borriello -, manca il mandato all'amministrazione che tocca al consiglio comunale. E puntiamo a chiudere la cosa entro fine luglio. Sarà una convenzione quinquennale a suggello di un rapporto importante con il club partenopeo che così bene ha rappresentato la città». Una dichiarazione condivisa con il sindaco che ha aggiunto, «Forse prima della fine del nostro mandato ci saranno anche notizie riguardo la ricostruzione del Palargento».