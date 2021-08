Sorpresa alla Gevi: Federica Pellegrini madrina della squadra per un giorno

La graditissima sorpresa è arrivata alle 18,10, quando stava per cominciare l'allenamento della squadra. Dal tunnel è sbucata Federica Pellegrini che si stava allenando in incognito nella sala pesi del Palabarbuto con il suo allenatore-fidanzato Matteo Giunta in vista della manifestazione "International Swimming League" in programma dal 26 agosto alla Sandone. E' stato Gianluca Vigliotti, responsabile della comunicazione del club azzurro, ad avere la prontezza di invitarla subito in campo per una foto con la squadra. La divina Federica non si è tirata indietro e con grandi sorrisi ha anche urlato "Forza Napoli Basket" assieme ai giocatori.