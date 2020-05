Scafati scatenata. Dopo il ritorno in panchina di Alessandro Finelli, già in gialloblù nella seconda parte del campionato di serie A2 Silver nel 2014/2015, arriva anche Valerio Cucci (nella foto), 25 anni, ala-pivot di 2,02 ex Montegranaro (l'anno scorso 11,3 punti e 6 rimbalzi), già a Derthona, Latina. Un prodotto della Stella Azzurra, che nella scorsa stagione ha avuto anche la soddisfazione di giocare le Universiadi con l'Italia a Napoli e ad Avellino.

Ma partiamo da Finelli, che ieri ha così commentato: «Sono felice di ritornare a Scafati, dove in passato ho trascorso un periodo bello e coinvolgente. Ringrazio patron Longobardi per la fiducia e per avermi richiamato. La società gialloblù ha una proprietà appassionata e competente, una importante tradizione nel mondo della pallacanestro ed ogni stagione parte sempre con ambizioni importanti».

Valerio Cucci, dal canto suo, ha così sottolineato il suo arrivo a Scafati: «Questa scelta è arrivata dopo un periodo di crisi per via della pandemia che aveva steso un velo di sfiducia e di pessimismo, spazzato via subito grazie alla trattativa con la società scafatese, che mi ha fatto tirare un bel respiro di aria pulita e di sollievo».

Da ricordare anche che l'ex capitamo e bandiera scafatese Pino Corvo è arrivato al secondo posto assoluto in Italia dietro Francesco Manella nel contest Le Leggende, riuscendo a battere super avversari grazie al sostengo e all'affetto del pubblico gialloblù. © RIPRODUZIONE RISERVATA