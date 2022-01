Tam Tam Basket su Al Jazeera tv, anteprima mondiale a Castel Volturno il 28 gennaio

Sarà proiettato il 28 gennaio a Castel Volturno, in anteprima mondiale, il doc girato dall'emittente del Qatar Al Jazeera sulla Tam Tam Basket, la squadra formata da adolescenti nati in Italia da genitori immigrati, che non hanno cittadinanza e spesso neanche quei diritti basilari di cui possono usufruire i coetanei; un team più volte escluso dai campionati federali proprio perché composto quasi esclusivamente da ragazzi formalmente stranieri, anche se di fatto italiani a tutti gli effetti, e che vi è rientrato solo in seguito a campagne di stampa e all'interessamento di pochi parlamentari, che hanno persuaso la federazione basket a cambiare norme e concedere deroghe.

Entusiasta il coach della Tam Tam Basket Massimo Antonelli, ex cestista di alto livello - ha vinto con la Virtus Bologna Coppa Italia e Scudetto - che alla Tam Tam dedica ogni giorno anima e corpo: «Il film sarà una sorpresa anche per me, e sarà un'emozione incredibile scoprirlo insieme alla squadra di straordinarie persone che ne fanno parte».

Il documentario di cinquanta minuti, dopo l'anteprima di Castel Volturno, sarà trasmesso a marzo su Al Jazeera documentary channel e a seguire sugli altri canali del network sia tv che online, in lingua originale con sottotitoli in arabo e in inglese. Seguirà la pubblicazione sul canale Youtube Al Jazeera English accessibile a tutti.

«Ho voluto raccontare la storia di Tam Tam - spiega il regista Mohamed Kenawi - per sottolineare alcuni aspetti importanti dal punto di vista sociale: il carattere multietnico del luogo e per questo la sua unicità, il progetto visionario, ricco di utopia e di sogno, la storia avvincente che ha visto la squadra e i suoi coach lottare contro difficoltà apparentemente insormontabili, per poi vincere e andare avanti».