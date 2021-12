Tamponi negativi in casa Gevi: la squadra riprende ad allenarsi

Tutti negativi alla Gevi Napoli. La tornata dei tamponi del gruppo squadra, trascorso il periodo di quarantena indicato dalla ASL Napoli 1 Centro, hanno dato esito negativo. Rich (nella foto) e lo staff tornano dunque in campo. Ricevute infatti anche le liberatorie, la squadra potrà riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno in programma domenica prossima alle 18 al PalaBarbuto contro la Fortitudo.

Tra un paio di giorni veranno effettuati gli altri tamponi per i due atleti, uno della prima squadra, uno del settore giovanile, colpiti successivamente dal Covid. Resta comunque in bilico la partita del 2 gennaio perchè la Fortitudo ha riscontrati atleti positivi il 23 dicembre e i tamponi in questo caso verranno effettuati tra fine mese ed inizio 2022. Dunque giocare il 2 sembra complicato.