Tegola per la Givova Scafati: Thompson out per 30 giorni

Tegola per la Givova Scafati. Il centro Trevor Thompson, infortunato in allenamento, è stato sottoposto oggi ad intervento di riduzione della frattura composta allo scafoide del polso destro, effettuato presso la Casa di Cura Maria Rosaria, dal chirurgo Roberto Cozzolino. L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta ora dovrà restare a completo riposo per 15 giorni e nei successivi 15 potrà invece svolgere la terapia fisica riabilitativa, che dovrebbe permettergli di tornare disponibile ed arruolabile nell’arco di 30 giorni, salvo complicazioni. Dunque si spera anche anche per la prima di campionato. Un ringraziamento particolare va rivolto allo staff sanitario gialloblù, in particolare al medico sociale Giuseppe Tortora ed al figlio Salvatore, che hanno seguito ogni passo della vicenda, supportati dal vice presidente Daniela Fava, che ha curato invece tutte le fasi del ricovero e dell’intervento chirurgico.