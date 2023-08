Tonino Zorzi, morto l'allenatore a 88 anni. Era il "Paròn" del basket italiano

Si è spento Antonio Zorzi, detto Tonino, per tutti il “paron”, uno degli allenatori più amati nel mondo della pallacanestro italiana. Aveva da poco compiuto 88 anni. Da giocatore aveva giocato soltanto con la Pallacanestro Varese, dal 1954 al 1962, vincendo lo scudetto nella stagione 1960-61. La società lombarda lo ricorda commossa e ne celebra le virtù di quello che è stato eletto il miglior giocatore della storia varesina. Giocò anche 22 presenze in Nazionale, con gli Europei del 1953 e del 1965. Ad appena 27 anni decide improvvisamente di lasciare il campo da giocatore per dedicarsi alla carriera di allenatore. Una carriera ricca di soddisfazioni: una Coppa delle Coppe vinta con la Partenope Napoli nel 1970 e ha centrato 5 promozioni dalla serie A2 alla serie A1: tre con la Reyer Venezia Mestre (1976, 1981, 1986), una a testa con Viola Reggio Calabria (1989) e Pallacanestro Pavia (1991). È il padre putativo di tecnici esperti e di successo del basket moderno come Frank Vitucci, Attilio Caja, Roberto di Lorenzo e Gaetano Gebbia tra i molti.

La carriera di Tonino Zorzi

In nazionale è stato vice allenatore di Sandro Gamba nel 1981, poi nel triennio 1989-91 collezionando l’argento agli Europei. Finita la carriera di allenatore, si è inventato la figura di Senior Coach, aiutando Matteo Bonicciolli a vincere la Coppa Italia ad Avellino nel 2008 e l’Eurochallenge alla Virtus Bologna nel 2009.

Poi contribuì fattivamente alla salvezza della Reyer Venezia in A2 nel 2010.

Nel 2018 era scomparsa Anna Zamparo, inseparabile compagna del Paròn mancata improvvisamente in seguito ad un malore. Aveva 78 anni e da 25 condivideva la vita con l’allenatore goriziano, che in ogni intervista, in ogni chiacchierata, non mancava mai di citare la "sua Anna" come autentico amore e motore delle sue giornate. Oggi i due si potranno ricongiungere, per chi è credente, nella vita ultra terrena.