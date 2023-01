Torneo Golden Players over 50: riecco i super veterani del basket

Si avvicina alla fase clou il 5° Campionato Regionale Golden Players con la sua parata di ex giocatori (molti di serie A e B) che ancora oggi si difendono molto bene sul parquet. Un torneo per Over 50 targato Libertas con 8 squadre partecipanti organizzato dai Golden Players, marchio creato da Virgilio Marino con in campo tantissimi atleti over 50/55/60/65 che sono la storia della pallacanestro campana e nazionale. Il tutto al Palabarbuto di Fuorigrotta e con arbitri di ottimo livello. In campo 8 squadre con la favorita Golden Players Monte di Procida, poi Sala Consilina campione uscente, Gaudium Napoli (nella foto, con l'ex storico coach napoletano Mimmo Infranca, in questo caso presidente), Sunset Napoli, One Art Caserta, Golden Players Napoli, Salerno, Consorzio Pozzuoli. Tra i nomi di spicco Massimo Sbaragli, Giovanni Dalla Libera, Francesco Longobardi, Cristiano Masper, Pino Corvo, Pino Vitiello, Angelo Antonucci, Michele Marino, Peppe Liguori, Mario Innocente. L'11 febbraio (alle 18 e alle 19,30) e il 12 febbraio (alle 10 e alle 11,30) si disputeranno i match di quarti di finale.