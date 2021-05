Gevi Napoli a Tortona per il tris ma Sacripanti: «Infermeria piena»

Due vittorie in fila per tenersi stretto il primo posto nel girone bianco delle big che vale la posizione chiave nei playoff. Il Napoli Basket viaggia forte, ma oggi alle 20 ha un impegno in trasferta davvero tosto nella terza giornata perché la Bertram Tortona vuol provare a recuperare una delle due posizoni di vertice mentre gli azzurri hanno qualche problema di infortunio e di conseguenza qualche possibile assenza. Si tratta della seconda sfida in stagione tra le due formazioni. La Gevi infatti ha battuto in Tortona in semifinale di Coppa Italia di Serie A2 per 92-89 al termine di un supplementare. Josh Mayo, con 22 punti, fu il Top-scorer della sfida. Ci si aspetta una partita importante da Marini (nella foto), reduce da una prova incolore contro Udine ma tutta la squadra è chiamata a fare gli straordinari e il coach Pino Sacripanti lo dice con chiarezza. «Andiamo a Tortona cercando di capitalizzare la spinta positiva che abbiamo dalle ultime partite. Abbiamo infermeria piena, al momento non sappiamo se ci saranno tutti i giocatori disponibili. Anche se mancherà qualcuno però sarà occasione per tutti gli altri di dimostrare il loro valore.Tortona è un’ottima squadra con grande fisicità. Ricordiamo tutti la semifinale di Coppa Italia, partita durissima decisa in due-tre situazioni. Noi dobbiamo continuare a mantenere nostro ritmo e identità».

La partita sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass e in diretta audio sulla Pagina Facebook ufficiale della Gevi Napoli Basket con radiocronaca di Michele Botti.