Trento beffa la Gevi nel finale: al Trofeo Brusinelli finisce 95-93

Ancora una buona prestazione della Gevi Napoli in questo precampionato di A e due settimane dal via con il match interno contro la Virtus Bologna. La squadra di Buscaglia è stata sconfitta in volata nella semifinale del Memorial Brusinelli. Gli azzurri hanno ceduto 95-93 ai padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino, squadra molto rinforzata rispetto allo scorso anno. La Gevi, trascinata da Michineau e Stewart, ha giocato un gran primo tempo, prima di subire la rimonta trentina nella seconda parte di gara ed essere battuta al fotofinish. Ora Napoli tornerà in campo oggi alle 18 per la finale 3-4 posto contro la Tezenis Verona. Ecco il tabellino degli azzurri: Zerini 6, Howard 14, Johnson 5, E.Williams 3, Michineau 27, Bamba ne,Dellosto,Williams 12, Stewart 24,Zanotti 2.