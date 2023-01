Trieste-Gevi Napoli (85-68), Pancotto: «Ci manca la continuità»

Ottovolante Gevi, non sai mai cosa aspettarti. Una domenica è bella, quella dopo è come il brutto anatroccolo. Dopo la gran partita contro Sassari ecco lo scivolone a Trieste (85-68). Un ko pesante contro una squadra che onerstamente non è parsa certo imbattibile. Ma la mancanza di continuità nel corso della partita è diventata ormai una costante.

Il punteggio finale è anche troppo severo rispetto all’andamento della gara con gli azzurri sul -4 a quattro minuti dalla fine. E quindi la resa incondizionata frutto dei troppi tiri sbagliati (un avvilente 16 su 48 da due e 8/24 da tre), delle palle perse, delle distrazioni difensive, fa ancora più male. Young ha chiuso con 2/11, anche lui finito nel vortice di attacchi confusi, Howard fuori partita (5 punti), Williams (7 punti) non ci ha capito granchè, Stewart a corrente alternata, Davis invisibile, benino Michineau (nella foto,16), Zerini il migliore (10).

E ora domenica prossima arriva il derby con Scafati. «Complimenti a Trieste che ha giocato con più continuità di noi - dice Pancotto a fine gara -. Abbiamo pagato questa nostra mancanza. Siamo arrivati fino a -4 nel finale ma poi è mancata la difesa ed il tiro da 3 di Davis ha ridato energia ai nostri avversari. Ci è mancata la determinazione, soprattutto in certi tiri. La mia squadra ha ampi margini di crescita, ne resto convinto ma dobbiamo riuscire a farli quanto prima possibile. La società ed i tifosi meritano assolutamente la permanenza in Serie A».