Basket per atleti inossidabili, degli highlander dei parquet. Sabato prende il via la terza edizione del campionato di basket dedicato agli over 50 della Campania organizzato dall’associazione Golden Players presieduta da Virgilio Marino, un’organizzazione che partita dalla Campania si è estesa in pratica a tutto il territorio nazionale, con realtà consolidate dalla Toscana al Lazio, passando per Lombardia e Liguria.



La manifestazione è stata presentata al Palabarbuto e saranno 8 le squadre partecipanti al torneo con oltre 120 giocatori over in campo: Sunset, Golden Players Napoli, Napoli Academy, Vesuvians, Vomero basket, Golden Players Sala Consilina, Golden Players Caserta, Highlander. Sede delle partite l’Anfra Sport Club di Quarto che ha una bellissima palestra con parquet e spalti.



«Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, puntiamo a migliorare sempre più il livello e l’organizzazione. Il nostro è il punto di unione tra le vecchie e le nuove generazioni innamorate del basket, condividendo con i giovani cestisti le nostre conoscenze tecniche e la nostra esperienza. Al centro del progetto c’è uno stile di vita ispirato da sani valori dentro e fuori dal campo e che vuole essere anche un esempio da lanciare ai giovani», ha dichiarato Virgilio Marino, che è coadiuvato dal vice presidente Renato Bonanno e che trova linfa vitale negli sponsor Crisalide, Parthenogen e Athlaid.



Ci sono tanti ex campioni che calcano il parquet come Sergio Mastroianni, play di serie A, protagonista a Venezia e Avellino, Massimo Sbaragli, ex ala del Napoli Basket, ma anche Virtus Bologna e Livorno, Pino Corvo, che ha numerose stagioni importanti in A2, Silvio Donadoni e Paolo Gambardella, entrambi ex Juve Caserta. Da segnalare anche Angelo Antonucci, Michele Marino, Peppe Liguori, Alex Caruso, Peppe Gaeta, Agostino Ruggiero. Arriveranno giocatori da varie parti d’Italia, come il forte quartetto pugliese dei Vesuvians, Leucci, Mastrorosa, Lenzu e Caio. Sempre dai Golden Players scaturiranno le nazionali italiane che saranno presenti agli Europei di Malaga 2020 nelle categorie over 55 e over 60. © RIPRODUZIONE RISERVATA