Tutto ok per Elegar, intervento riuscito; domani sera Pargo è atteso a Napoli

Tutto ok per Elegar (nella foto) operazione a tempo di record e perfettamente riuscito. La Gevi Napoli Basket comunica che oggi pomeriggio il giocatore Frank Elegar è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. L'intervento è stato eseguito dal prof. Fabrizio Margheritini presso la clinica Quisisana di Roma. L'operazione, durata alcune ore, è perfettamente riuscita. Frank Elegar sarà dimesso dalla clinica romana nella giornata di domani. Ovviamente purtroppo ciò non cambia la prognosi che resta molto lunga. Il campionato di Elegar purtroppo è finito e il club si sta guardando intorno per una sostituzione. Che però difficlmente avverrà per sabato nel match contro pesato. Domani sera è atteso a Napoli Jeremy Pargo, che farà le visite mediche e giovedì si metterà a disposizione di coach Sacripanti.