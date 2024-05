Tyler Ennis della Gevi Napoli va all'Hapoel Tel Aviv per i playoff

Il giorno dopo l'ultima di campionato arriva l'annuncio via Instagram. Tyler Ennis va all'Hapoel Tel Aviv per i playoff israeliani dopo la risoluzione consensuale del contratto con la Gevi.

Ma poi a fine stagione tornerà free agent e quindi ipoteticamente potrebbe anche rifirmare per Napoli, che punta su di lui anche per la prossima stagione. Ma il pericolo è che qualche squadra di rango possa poi fargli un'offerta.

L'allenatore dell'Hapoel, Stefanos Dadas dice: «Tyler arriva ad aiutarci in un periodo crtico con una serie di partite decisive in poco tempo. Aggungerà esperienza e permetterà alle nostre guardie di riposare. E' un grande giocatore e porta con sè professionalità e carattere».