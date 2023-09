Tyler Ennis è a Napoli: domani giocherà nel torneo di Brindisi

Ora la rosa è al completo. Tyler Ennis è arrivato stamane a Napoli. Il forte play/guardia canadese ha già sostenuto le visite mediche e i test atletici, ed è partito per Brindisi con i suoi nuovi compagni di squadra, per partecipare al "Memorial Pentassuglia”. Dunque è probabile che possa giocare nel corso delle due partite nonostante non si sia mai allenato con la squadra.

La squadra di coach Milicic parteciperà a alla XII edizione del "Memorial Pentassuglia".

La manifestazione vedrà la partecipazione dell'Happy Casa Brindisi, e degli ungheresi del Falco Szombathely. La prima gara in programma vedrà la Gevi Napoli sfidare domani, venerdì 15 settembre, alle 20,30 la formazione di casa pugliese, mentre sabato alle 18 gli azzurri affronteranno i magiari del Falco Szombathely.

Sarà possibile seguire in diretta streaming le gare del torneo sul sito dell'emittente regionale pugliese Antenna Sud all'indirizzo www.antennasud.com. Aggiornamenti delle gare della Gevi Napoli sui profili social ufficiali del Napoli Basket.