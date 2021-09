Uglietti nuovo capitano della Gevi: «Onorato e felice della scelta»

La scelta alla fine è caduta su Lorenzo Uglietti. Sarà lui il nuovo capitano del Napoli basket dopo Diego Monaldi. L'altro candidato era Andrea Zerini. Uglietti, al secondo anno a Napoli, rivestirà cosi il prestigioso ruolo nello storico ritorno della pallacanestro napoletana in Serie A. Le dichiarazioni a caldo di Lorenzo Uglietti: «Sono davvero onorato e felice di questa scelta. Essere capitano della Gevi Napoli Basket è per me motivo di grande orgoglio. Sono arrivato da 2 anni in questa fantastica città raggiungendo nella scorsa stagione traguardi importanti insieme a tutti i miei compagni di squadra ed allo staff tecnico e societario Disputare la serie A da capitano mi responsabilizza ancora di più, ma la mia figura rappresenta esclusivamente l'espressione all'esterno di un gruppo squadra affiatato e fantastico che non vede l'ora di scendere in campo per affrontare questa meravigliosa avventura con il supporto irrinunciabile dei nostri splendidi tifosi al PalaBarbuto».