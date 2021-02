Un salernitano nella nazionale italiana di basket. Si tratta di Gabriele Procida, classe 2002, originario di Agropoli, città di cui è la famiglia e dove risiedono molti suoi parenti. Alto 2 metri per 88 kg di peso gioca a in serie A con il Cantù, compagine con cui ha esordito il 13 ottobre 2019. Nella stagione in corso gioca costantemente in prima squadra con buoni risultati tanto che è arrivata nei giorni scorsi la chiamata azzurra.

Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha inserito il giovane salernitano nella long list da cui verranno selezionati i 14 giocatori che affronteranno una trasferta in Russia nel corso della quale gli azzurri giocheranno 3 gare in 7 giorni.

In precedenza per Gabriele Procida la maglia della Nazionale l'aveva vestita sia con l’Under 16 che con l’Under 18. Il Cilento fa il tifo per lui. Per Agropoli è il secondo cestista a vestire i colori dell'Italia dopo Donato Avenia.

