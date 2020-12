Compito duro ma abbordabile per la Givova Scafati che per fare tris dovrà imporsi domani sul parquet di San Severo per conservare l’imbattibilità stagionale. I pugliesi allenati da Lino Lardo potrebbero non avere a disposizione Andrè Jones, il maggior realizzatore della rosa che viaggia a 17,7 punti di media fermato domenica scorsa da un problema muscolare. E per i campani sarebbe un bel vantaggio, anche se lo staff di San Severo sta provando a recuperarlo in extremis. Ovviamente riflettori su Thomas, capocannoniere di Scafati ma anche del girone Rosso con oltre 20 punti di media, su Daryl Johnson, Benvenuti e Rossato (nella foto).

«Dopo la partita contro Chieti abbiamo curato minuziosamente la ripresa fisica, così da ritrovare le energie e gestire al meglio gli allenamenti settimanali – spiega il coach Finelli -, San Severo è ben allenata da coach Lino Lardo, con la sua pragmaticità, coesione, cura della difesa. Noi dovremo ripartire dalla seconda parte di gara contro Chieti, provando a mettere la stessa intensità nell’arco dei 40’, indispensabile per vincere in trasferta. Servirà sfacciataggine, aggressività, controllo dei rimbalzi e contropiede per tutto l’arco della gara».

