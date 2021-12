Varese-Gevi Napoli ai supplementari, Rich firma la vittoria con 31 punti

Espugna anche Varese la Gevi (89-9,8) piazza un altro colpaccio fuori casa e continua la sua corsa incredibile verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia (nella foto di De Gasperi, McDuffie esulta). Contro una Varese indomita, capace di portare la gara ai supplementari gli azzurri hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva grazie soprattutto a un Rich davvero impressionante, autore di una mostruosa prestazione (31 punti, 7 rimbalzi, 5 assist). Nel supplementare son stati suoi i canestri della sicurezza, coidiuvato da McDuffie e dai liberi glaciali di Marini.

Zerini gioca una partita perfetta 16 punti, con 3/3 da due, 3/3 da tre e 10 rimbalzi. McDuffie fa il suo(13 e 8), un eccellente Lynch nella prima parte (9 punti con 4 su 4 al tiro), prezioso Marini (8), condizionato dai falli Parks, Pargo ha chiuso con un terribile 2/14, anche l'altro play Velicka è stato in serata poco brillante (1/8). Ma non è bastato a fernare Napoli. Bene Lombardi. E ora domenica prossima c'è Trento in casa.

Sacripanti: «Abbiamo dominato la partita e abbiamo rischiato di perderla a causa della grande volontà e rabbia di Varese. Abbiamo dimostrato a noi stessi di non essere ancora maturi, queste partite non possono essere messe in discussione. Siamo riusciti ad eseguire perfettamente il piano partita nei primi 25 minuti e poi abbiamo staccato la spina. C'è stato il rischio di perdere una partita che meritavamo. Le percentuali dei nostri playmaker, oggettivamente, sono state molto basse. Succede. Credo che questa partita possa servirci da lezione. Ho un grande staff che permette alla squadra di arrivare nella maniera più preparata possibile alla partita. Sono abbastanza contento della prestazione di Lynch che ha dato il suo contributo facendo un gran passo in avanti. Brava a Varese a riuscire a rientrare, avendo idee chiare. Questa vittoria è un passo molto importante verso le Final Eight di Coppa Italia».