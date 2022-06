Venezia dà l'assalto a Jordan Parks: Napoli valuta la possibilità di cessione

Venezia dà l'assalto a Jordan Parks, e non è escluso che il giocatore possa cambiare aria andando in Laguna.

L'esterno azzurro ha firnato un biennale prima della fine della scorsa stagione, un attestato di stima proprio per l'attaccamento del giocatore al club. Però ora davanti all'offerta veneta, qualcosa potrebbe vacillare. Il club riceverebbe per ovvi motivi un cospicuo buy out per liberarlo e il giocatore andrebbe in uno dei club italiani più importanti degli ultimi anni.

Al momento niente di ufficiale,ma la trattattiva esiste. Nel caso in cui Parks dovesse essere liberato la Gevi si ritroverebbe con in tasca un piccolo maloppo in più. Così da metter dentro altri giocatori che piacciono al ds Bolognesi e ai coach Buscaglia e Pancotto.Al momento in rosa ci sono Michaneu, Howard, Zerini e Uglietti.