Venezia-Gevi 79-75, che sfortuna! Rich si fa male, Napoli beffata

L'incredibile infortunio a Jason Rich dopo 30 secondi di gioco, i troppi liberi sbagliati (9/21), le 18 palle perse contro le sole 5 recuperate e i falli dei lunghi. Quattro cose che costano carissime alla Gevi, beffata ferocemente a Venezia, contro una squadrona (ma con assenze importanti), dopo aver dominato fin dal primo minuto ed essere rimasta in vantaggio, nonostante tutto, fino a meno di 4’ dalla fine. Un ko che fa male e che rimette in discussione la lotta alle final eight di Coppa Italia ma che ha fatto vedere comunque una Napoli combattiva, tosta, con gran cuore. Non c'è dubbio che l'assenza di Rich sia stata determinante. Con lui Napoli non avrebbe perso questa partita. 17 McDuffie, 17 Velicka, 13 Pargo (nella foto di Sergio Mazza) i migliori marcatori. Ottimo Marini (8) e bene anche Uglietti. Sottono tono Lynch, 3 punti, 4 rimbalzi e 5 falli. Gli azzurri dovrebbero tornare in campo domenica prossima 9 gennaio alle ore 20,45 in trasferta sul campo della Happy Casa Brindisi ma il match è a rischio per i tanti positivi in casa pugliese.

Coach Pino Sacripanti nel dopo gara: «Complimenti a Tonut e Vitali, hanno giocato davvero una grandissima partita. Watt ha cambiato la gara. Noi siamo stati bravi a tratti a tenerlo, a tratti l’abbiamo subito. Ha fatto canestri da grandissimo giocatore. Abbiamo vinto con merito il primo quarto, pareggiato il secondo, nel terzo abbiamo avuto problemi in attacco, nel quarto abbiamo subito troppo. Da questa partita ricavo delle indicazioni. La prima, abbiamo bisogno di allenarci per giocare bene. Abbiamo fatto 18 palle perse, di cui la metà per colpa nostra, per disabitudine. Se tiriamo 9 su 21 ai tiri liberi, in una partita punto a punto, ci restano tantissimi rimpianti. Dopo le ultime settimane ho poco da recriminare ai miei giocatori. L’infortunio di Rich ha cambiato il piano partita, abbiamo giocato una gara con ardore, ci è mancato segnare qualche tiro libero in più. Spiace, sono due punti che potevamo portare a casa. Ora ci rimbocchiamo le maniche sperando di poter lavorare con continuità».