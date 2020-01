E' iniziato il countdown per il ritorno della Nazionale di basket a Napoli a oltre 50 anni dal precedente match, ovvero gli europei del 1969. Si avvicina la data del 20 febbraio giorno in cui la squadra del ct Meo Sacchetti esordirà nelle qualificazioni per gli Europei 2021. L’Italia, che ospiterà uno dei quattro gironi della rassegna continentale (2 al 19 settembre 2021) e pertanto è già qualificata, affronterà al Palabarbuto la Russia di coach Bazarevich per la prima gara del Gruppo B. Tre giorni dopo (23 febbraio), l’Italbasket sarà a Tallinn per sfidare l’Estonia, che all’esordio è impegnata contro la Macedonia del Nord. L’evento in programma a Napoli è organizzato da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.

La prevendita dei biglietti per il match è ufficialmente aperta in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito vivaticket.it. L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni (senza posto assicurato).

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, anche per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori che dovranno fare richiesta per l'accredito inviando un'email all'indirizzo ufficiostampa@mgsport.com entro e non oltre venerdì 14 febbraio. Ingresso a prezzo ridotto per gli Under 14 e gli Over 65. I tesserati FIP potranno richiedere i biglietti attraverso il Comitato Regionale FIP Campania, scrivendo all’indirizzo email info@campania.fip.it. i tesserati CSI potranno inoltrare la propria richiesta all’indirizzo email eventi@csi-net.it.

Quella contro la Russia sarà per l’Italia la gara numero 25 nel capoluogo campano. L’ultima volta fu in occasione della finale per il 5° posto nell’Europeo del 1969, nella quale gli azzurri furono sconfitti dalla Spagna 66-71. Complessivamente a Napoli l’Italia ha un bilancio di 21 vittorie e 3 sconfitte. Molto più recente invece, l’ultimo scontro fra Italia e Russia. Il 9 agosto 2019 le due Nazionali si incrociarono infatti nella seconda giornata della Verona Basketball Cup, torneo di preparazione a FIBA World Cup 2019 (i russi si imposero all’ultimo possesso con il punteggio di 72-70). In 25 partite giocate contro la Russia, l’Italia ha vinto 15 volte. Gli azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni. I quattro gironi dell’EuroBasket 2021 si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania). © RIPRODUZIONE RISERVATA