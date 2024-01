Virtus Bologna-Gevi, gli azzurri tentano il grande colpo

Virtus Bologna-Gevi è il match di cartello della 18a giornata di campionato. E neppure il più ottimista dei tifosi partenopei avrebbe osato pronosticare oggi, alla terza di ritorno, una Napoli quarta in classifica a due punti dai bolognesi e con possibilità di aggancio in caso di vittoria. Certo, occorrerebbe una vera e propria impresa, perché per espugnare la Segafredo Arena ci vogliono le corazzate di Eurolega. Ma la squadra di Milicic aggira sistematicamente pronostici e previsioni con la sua imprevedibilità e dunque meglio non sbilanciarsi. La Virtus proviene dalla durissima trasferta europea di Istanbul dove giovedi sera, dunque meno di 72 ore fa, ha affrontato il Fenerbahce arrendendosi dopo due quarti giocati alla pari.

E pagando in moneta sonante le assenze di Shengelia, il georgiano tifoso del Napoli di Kvara, e di Belinelli, alle prese con la nascita della sua piccola Nina Sophie.

Il primo sarà ancora out, ma l’ex San Antonio Spurs ci sarà stasera, forse assieme all’altro lungodegente Dobric. Vincere per le V nere vorrebbe dire andare a +4 su Napoli e con il 2-0 nello scontro diretto (al Palabarbuto si imposero per 75-88). Dunque non ci sono da attendersi grandi distrazioni specie dopo il ko di Eurolega che ha fatto infuriare coach Luca Banchi, deluso dalla flessione nel terzo quarto.

«Essere quarti in classifica alla 17° giornata ed aver conquistato le Finali di Coppa Italia ci dà grandissima soddisfazione ma siamo poco oltre metà stagione e se vogliamo continuare a fare le cose per bene dobbiamo avere grande equilibrio», sottolinea Alessandro Dalla Salda, a.d. del club ed ex direttore della Virtus Bologna nella stagione 2018/2019, quella della vittoria della Champions. “La Virtus è stata l’unica squadra dall’inizio della stagione che, per usare un gergo in voga, non ci ha fatto vedere palla nella gara di andata – aggiunge -. Questo sarà uno stimolo per vedere se siamo cresciuti in questi mesi. Ci siamo guadagnati il rispetto di tutti come nuova realtà del campionato ma la parola playoff è ancora prematura. Se ci arriveremo, li aggrediremo, statene certi”.

Anche per coach Milicic non è una partita qualsiasi: «Abbiamo di fronte un impegno veramente arduo. La Virtus Bologna è una squadra dalla fisicità incredibile che sta disputando un'ottima stagione sia in Eurolega, dove è seconda, che in campionato. Dopo dure settimane di lavoro, andremo a Bologna per lottare fino alla fine. Voglio che i miei ragazzi giochino a testa alta con la mentalità di poter competere dal primo all'ultimo secondo di gara. Sicuramente nelle ultime partite di Eurolega la Virtus non è stata brillantissima, ma è comunque una squadra piena di leader, e sono certo che non ci sottovaluteranno. È una gara molto dura, ma non vedo l'ora di giocarla».

La Gevi dovrà farà una grande partita difensiva per creare problemi agli avversari e sperare in una giornata di alte percentuali al tiro dei suoi frombolieri. La squadra bolognese dal canto suo ha inserito due nuovi giocatori di recente, il lungo Zizic al posto di Cacock, e Lomazs, guardia che è stata allenata da coach Banchi in nazionale lettone anche agli ultimi europei, al posto di Smith. La gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Dazn, ed andrà in onda in chiaro su DMax (Canale 52 del Digitale Terrestre, Canale 170 del bouquet di Sky, e Canale 28 di Tivù Sat).