Troppo forte la Virtus, Napoli cede (86-75), Sacripanti: «Noi a corrente alternata»

Non era certo questa la partita da vincere a tutti i costi per la Gevi che ci ha provato a restare in linea di galleggiamento sul parquet bolognese della Virtus, ma troppo ampia è parsa la differenza tra le due squadre, del resto certificata dalla differenza in classifica. Il finale 86-75 fotografa una gara nella quale i bolognesi non sono mai apparsi in difficoltà, controllando in souplesse. Dopo il ko subito all’andata al Palabarbuto, stavolta le V nere sono partite subito con le marce altissime, andando sul 10-0 e mettendo le cose in chiaro.

Napoli ha fatto una buona second aparte (vincendola di 4 lunghezze) ma è rimasta quasi sempre in doppia cifra di svantaggio. Totè è entrato in quintetto e dopo un inizio difficile ha chiuso in crescendo con 8 punti e 6 rimbalzi in 23’. Parks (13), Velicka (12) e Lombardi (10) i migliori, in lento progresso Rich (9). Chiaro che non sono queste le partite che la Gevi deve vincere. Mercoledì sera alle 20 nel recupero a Cremona, invece, l’avversaria è nettamente alla portata e una vittoria farebbe compiere agli azzurri un passo decisivo verso la salvezza. Sacripanti nel dopo gara: “Non siamo stati bravi negli accoppiamenti in transizione difensiva. Il parziale iniziale di 10-0 ci ha messo in grandissima difficoltà.

Abbiamo preso 47 punti nel primo tempo, soffrendo soprattutto nel primo quarto, dopo siamo riusciti a bilanciarci meglio, ad avere più presenza in area. Nella ripresa abbiamo mosso meglio la palla, i ragazzi son stati molto bravi nell’esecuzione. La Virtus ha giocato un’ottima pallacanestro, noi abbiamo provato a stare nella gara, il risultato è giusto. Paghiamo una percentuale da tre punti troppo bassa.”