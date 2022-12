Modena-Benevento, fischia Colombo: una sola vittoria nei precedenti

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como ad arbitrare Modena-Benevento, in programma domenica alle 14 allo stadio Braglia.

Il direttore di gara lombardo arbitrerà per la quarta volta in carriera i giallorossi che hanno vinto una sola volta nei tre precedenti. La prima direzione risale allo scorso campionato: Parma-Benevento finì 1-0 con rete nel recupero di Mihaila. Nello stesso torneo i giallorossi, con la direzione di Colombo, espugnarono 3-0 Reggio Calabria.

In stagione l’arbitro ha diretto l’esordio ufficiale, con il ko 3-2 di Genova in Coppa Italia lo scorso 8 agosto. Un solo precedente con il Modena per Colombo, in cui i canarini hanno pareggiato. Al Braglia gli assistenti saranno Filippo Meli di Parma e Alessandro Lo Cicero di Brescia; quarto uomo Claudio Gualtieri di Asti. Al Var ci saranno Luca Banti di Livorno e Francesco Fourneau di Roma 1.