Atalanta-Benevento live dalle 20.45: Inzaghi sceglie Gaich e Lapadula

L'Atalanta per riprendersi il secondo posto, il Benevento alla disperata ricerca di punti per una salvezza che appare sempre più difficile: è questo il tema di Atalanta-Benevento: la formazione di Gasperini è reduce dallo show in casa del Parma e nel fortino di casa riceve la formazione sannita quasi disperata. Il crollo verticale nel girone di ritorno, infatti, ha fatto sprofondare gli uomini di Inzaghi al terzultimo posto in classifica e ora per i sanniti si fa davvero dura dopo il tonfo interno contro il Cagliari, match dal sapore di spareggio salvezza.

LA PARTITA IN DIRETTA

Scontata la squalifica, Gollini ritorna tra i pali. Hateboer e Gosens sugli esterni, Romero guida la difesa a tre. Davanti la coppia pesante Muriel-Zapata con Malinovskyi a sostegno. Inzaghi, alle prese con la squalifica di Schiattarella, risponde con Hetemaj, Viola e Dabo in mezzo e affida gol e speranze a Lapadula e Gaich.