Mentre Glik fa progressi e ha ripreso a correre, Stellone aspetta Veseli, perde nuovamente Pettinari e nel frattempo pensa di giocarsi la carta Farias per il confronto salvezza di sabato contro il Como. La principale novità di giornata è che il polacco ha impresso un'accelerazione al suo recupero: ieri mattina, sotto lo sguardo vigile del fisioterapista Simone Sigillo, è sbucato sul manto erboso dell'"Imbriani" e ha cominciato per la prima volta a correre, a soli 20 giorni dall'intervento al menisco.

Ovviamente si è trattato di una seduta abbastanza blanda, con leggero riscaldamento, un po' di stretching e giri di campo a ritmo lento. Il tutto sotto una lieve pioggerella che non ha infastidito il lavoro dei due, mentre il resto della truppa era impegnato in palestra. I tempi di rientro erano stimati in un mese e mezzo, ma nonostante Glik stia bruciando le tappe, essendoci purtroppo di mezzo la sosta per le nazionali (è stato pure inserito nell'elenco dei pre-convocati dal commissario tecnico Fernando Santos) è ipotizzabile che possa tornare arruolabile per la trasferta di Bari del primo aprile. Assai difficile che possa farcela per quella di Pisa, che è in programma tra 10 giorni.

All'"Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" potrebbe tuttavia esserci Veseli, che oggi ha una risonanza di controllo all'adduttore ma martedì pomeriggio si è allenato a bordo campo con corsa, accelerazioni e cambi di direzione. L'albanese è più avanti rispetto a Glik. Stellone tuttavia ha preferito rinviare le prove generali anti-Como e la sgambatura di ieri, svoltasi prevalentemente agli attrezzi, si è conclusa con esercitazioni caratterizzate da cross dalle fasce e tiri in porta, cui però ha preso parte solo un piccolo gruppetto di elementi (tra questi Pastina, Jureskin e Carfora). Nel pomeriggio Sigillo è stato l'unico a tornare al lavoro perché si è dedicato a Pettinari, il quale ancora non è tornato in gruppo perché si è fatto male di nuovo. Non si tratta di una ricaduta, ma il motivo è l'infiammazione di una vecchia cicatrice: per l'attaccante una seduta tra palestra e sala massaggi. Non sarà tra i convocati per il Como e il suo rientro slitta di almeno una quindicina di giorni. Assenti Ciano ed El Kaouakibi che stanno osservando i rispettivi protocolli di recupero.

Sicuramente disponibile invece Farias, che è addirittura in ballottaggio per un posto da titolare. Stellone ci sta pensando: l'impiego del brasiliano dall'inizio gli consentirebbe di abbassare Improta da terzino destro e schierare Letizia a sinistra, nella posizione più gradita al capitano. Si tratta di un'opportunità che il tecnico sta vagliando, ma intende prima capire se il fantasista di Sorocaba è in grado di reggere per 55/60 minuti. Nel test con la Primavera di martedì Farias è stato schierato dietro la punta accanto al giovane Carfora. Le sensazioni sono piuttosto buone, ma Stellone sta riflettendo se avvalersi di un trequartista più offensivo oltre a Tello, oppure garantirsi maggiore copertura e fare altre scelte in quella posizione, dopo aver sistemato a Terni in quel ruolo, per la verità un po' a sorpresa, Nermin Karic. Quest'ultimo potrebbe essere riproposto, così come una delle alternative è quella di avanzare il raggio d'azione di Acampora. Il tecnico deve pure sciogliere il dubbio tra Viviani e Schiattarella, con il primo che resta favorito, e per il punto di riferimento offensivo tra La Gumina e Simy, con il nigeriano leggermente avvantaggiato. Con Farias si va verso una difesa a quattro. Viceversa, Improta si alzerebbe sulla linea dei centrocampisti, pur rimanendo sulla corsia destra, e Letizia sarebbe utilizzato da braccetto. In tal caso, spetterebbe di nuovo a Foulon agire sul versante mancino.



Sempre al ralenti la prevendita per il delicato match con i lariani: 171 tagliandi emessi, di cui 84 acquistati dai tifosi del Como. A questi vanno aggiunti i 7.137 abbonati.