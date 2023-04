Bari-Benevento 2-0, ci si mette anche l'arbitro con due rossi e un rigore contro

Il Benevento esce confitto (2-0) dal San Nicola, alquanto discutibile la direzione di gara dell’arbitro Piccinini che ha espulso due Acampora e Viviani, non concesso un netto rigore al Benevento e concesso un dubbio rigore al Bari. I sanniti restano a quota 29 punti, a meno cinque dalla zona playout, con il Perugia a 34 punti, ma col match contro la Reggina da recuperare. Il Cosenza ha allungato a più sei, vincendo col Pisa.

La formazione è quella annunciata da Stellone in conferenza. Novità nel modulo, 4-4-2, Tello gioca largo a sinistra a centrocampo. Davanti il giovanissimo Carfora e Pettinari. I giallorossi approcciano bene al match, concedendo poco al Bari che solo sui piazzati prova ad impensierire la difesa sannita. Al 22’ Benevento pericolosissimo: Pettinari gestisce bene una palla sul lato destro, crossando basso per l’inserimento di Improta, fondamentale l’anticipo di Di Cesare. Il primo pericolo il Bari lo crea al 30’, Paleari viene impegnato da Pucino su punizione. Al 32’ episodio da Var, Pettinari gira col destro in area, Vicari respinge col braccio largo. Protestano i calciatori del Benevento, Piccinini viene richiamato al Var ma ravvisa un fallo di Viviani su Cheddira a centrocampo ad inizio azione. Al 39’ giallorossi in dieci, Acampora entra in ritardo su Pucino e si vede sventolare il secondo giallo. Sorgono dubbi soprattutto per il primo giallo dato al centrocampista. Sul finale di tempo Foulon mette la palla sui piedi di Cheddira che si divora però l’1-0. Si va al riposo senza gol.

Comincia forte la ripresa il Bari, Cheddira sfiora al 5’ il gol del vantaggio con un destro in area, deviato in corner. Piccinini viene richiamato al Var per un pestone di Foulon sull’attaccante marocchino, è rigore per i biancorossi. Altro episodio dubbio, visto che il fallo del belga avviene quando il calciatore del Bari ha già concluso verso la porta. Antenucci angola e trasforma, Paleari aveva intuito. Al 21’ Stellone richiama Pettinari per inserire Simy. Al 23’ gran destro di Folorunsho, palla che sfiora l’incrocio. Al 24’ Benevento addirittura ridotto in nove, Viviani viene ammonito per la seconda volta e va negli spogliatoi. Dentro Karic per Carfora. Sulla punizione susseguente Folorunsho fa passare il pallone in mezzo alla barriera, battendo Paleari. Al 31’ fuori Tello e dentro Kubica nei giallorossi. Il triplice fischio decreta il secondo ko di fila per il Benevento.