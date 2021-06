Benevento, svolta in difesa: sarà una rivoluzione totale

Il Benevento edizione 2021/22 presenterà novità in tutti i reparti. I giallorossi sono pronti a rifarsi il look un po' dappertutto anche se, al momento, ancora non si può pianificare con certezza chi va e chi resta. Saranno le dinamiche di mercato a stabilirlo. Una cosa è certa, e cioè che in questo momento non è dato sapere se ci sarà un reparto più rivoluzionato rispetto ad altri perché non ne hanno contezza neppure i diretti interessati....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati