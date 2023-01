Le partite a disposizione diminuiscono, i problemi aumentano. Il Benevento è ripiombato, di colpo, in un tunnel dal quale fa sempre più fatica a tirarsi fuori. I giallorossi non vincono da oltre un mese, sono in totale involuzione sul piano del gioco e delle occasioni create e hanno raccattato due miseri punti nelle ultime tre gare, due delle quali contro le ultime della classe. Come se non bastasse, non sono riusciti a battere nemmeno il Cosenza, incapace di creare grattacapi per 89', lasciandosi sorprendere proprio nel finale, quando invece occorreva il massimo dell'attenzione.

APPROFONDIMENTI Vasainen raggiunge il Benevento: pari beffa a Cosenza Benevento, il ct Cannavaro: «Ora serve un'identità»

Due punti letteralmente gettati alle ortiche, da una squadra che continua ad avere seri problemi di tenuta, soprattutto mentale: una distrazione fatale, una dormita collettiva che ha mandato in fumo una vittoria che sarebbe stata preziosissima in ottica salvezza. Su quella palla c'erano tre dei nuovi innesti di questa stagione (Kubica, El Kaouakibi e Karic), fotografata appieno dal numero di presenze e dal rendimento complessivo di ciascuno di loro. Con Koutsoupias compongono il cosiddetto fattore K, che per il Benevento rappresenta un vero e proprio nervo scoperto. Nessuno di loro finora ha dato un contributo utile alla causa.

Il Cosenza rimane ultimo ma da ieri conferma il suo vantaggio negli scontri diretti con i sanniti, ai quali ha sottratto 4 punti su 6. La classifica è sempre più preoccupante e non accenna a migliorare. Il Benevento è a quota 23 con un solo punto di vantaggio sulla zona playout e può sprofondare da un momento all'altro. Spiragli di luce, dopo la prestazione di Cosenza, che fa il paio con quella sfoderata contro il Perugia, al momento non se vedono. Da salvare sempre e solo Schiattarella, ma la delusione rimane cocente per non essere riusciti a portare a casa un match che si era incanalato su binari positivi grazie a un regalo della retroguardia calabrese, non certo per meriti dei giallorossi. L'occasione sciupata da Farias, il gol incassato e l'ultima chance prodotta a tempo praticamente scaduto dallo stesso brasiliano con parata di Micai la dicono lunga sul fatto che si tratti di una stagione nata (e concepita) male e proseguita peggio, dove a raccogliere i segnali si finisce con l'essere terrorizzati più che preoccupati. E adesso due partite contro avversari più che impegnativi, ovvero Genoa in casa e Frosinone in trasferta, a chiudere il mese di gennaio.



Contro i rossoblù non ci sarà lo squalificato Foulon, che era diffidato. E a sinistra si apre un buco perché Letizia è infortunato e Masciangelo alle prese con un fastidio al tallone che non vuole saperne di dargli tregua. Le sue condizioni saranno rivalutate da domani mattina per la ripresa vera e propria. Oggi riposo, ieri seduta defaticante per i titolari del San Vito-Marulla e completa per gli altri. Terapie al quadricipite per Leverbe. Il francese di sicuro non recupera per la sfida di sabato. In compenso rientreranno Acampora, Tello e Viviani. Cannavaro sa che non si può sbagliare e ha optato per il ritiro anticipato, da giovedì sera la squadra si ritroverà all'hotel Europa di Venticano. L'allenatore sta chiedendo i rinforzi da fine dicembre, ma finora non è arrivato nessuno, così come nessuno è stato mandato via.

Dopo Cosenza le cose sono destinate a cambiare: pronta un'accelerata sul mercato per cercare di portare alla corte del Pallone d'oro fra le tre e le quattro pedine. In settimana partirà l'assalto a Massimo Coda, che proprio ieri sera ha firmato il gol partita contro il Venezia. Tra il bomber e il club ligure, al netto delle smentite di circostanza, la love story è destinata a concludersi. Il Benevento sta preparando la proposta economica da recapitare al Genoa, mentre l'attaccante, giustamente, non intende rinunciare a nulla sul suo contratto. Sul fronte difesa, il rumeno Alin Tosca attende una chiamata che fino a ieri pomeriggio non era arrivata. Il Benevento può prenderlo subito ma non pare più tanto convinto di farlo tornare. Foggia sta vagliando le alternative, ha sondato la Spal per Tripaldelli con un nulla. Ha inoltre intensificato i contatti con il Lecce per Listkowski e Rodriguez, mentre continua a tenere monitorato Mattia Valoti in uscita dal Monza (operazione non semplice). Nel frattempo la prevendita per il match contro il Genoa vede già 277 tagliandi acquistati dai tifosi rossoblù. Solo 63 quelli emessi per i tifosi di casa.