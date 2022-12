Bentornato Andrés. Il Benevento ha ritrovato un'altra bocca di fuoco offensiva. La rete di Tello ha infatti deciso il match col Cittadella e il colombiano ha finalmente potuto gioire per un gol tutto suo, regalando alla squadra una vittoria in casa che mancava da quasi quattro mesi (28 agosto scorso). Contro la Ternana la sua conclusione da fuori, dopo essersi stampata sul palo, finì in rete complice la deviazione del portiere Iannarilli, al quale fu attribuito l'autogol; una gioia a metà quindi per Tello, vista anche la vittoria degli umbri. Nessun dubbio invece sulla marcatura di ieri. Tello è stato bravo ad avviare l'azione, rubando palla sull'out destro e portandola fino al limite, dove non si è fatto ingolosire dalla conclusione, allargando per Farias. Bello il taglio in area dello stesso centrocampista che in tuffo ha segnato, su servizio del brasiliano, il suo secondo gol di testa in carriera.

«Il mio gol è tutto merito di Farias. I ragazzi hanno fatto una pressione perfetta, Diego me l'ha messa in testa. Giocare sulla trequarti mi piace - dice Tello -, soprattutto perché mi permette di andare di più alla conclusione. Ultimamente mi sono trovato bene in quella posizione, mi sento bene. Dedico il gol a una persona importante. La squadra è la stessa. Piano piano si vedono i risultati del lavoro. Stiamo raccogliendo i frutti di quanto preparato».

Da tre partite a questa parte Tello è ormai tornato a pieno regime, riprendendosi anche una maglia da titolare. L'ex Bari si era fatto male al bicipite femorale della coscia destra nel finale del match contro la Ternana. Un infortunio, purtroppo per Cannavaro, non di poco conto, visto che il colombiano ha saltato le cinque partite contro Como, Pisa, Bari, Spal e Reggina. Contro il Palermo ha riassaporato il campo per trenta minuti, a Parma ha ritrovato una maglia da titolare. Il gol contro i veneti ha avuto il sapore del riscatto agli occhi dei tifosi, visto che Tello non si era presentato bene all'esordio in campionato, con quello sciagurato retropassaggio da cui era nato il gol vittoria del Cosenza lo scorso 14 agosto. Prima mezzala, poi esterno offensivo, ora trequartista, Cannavaro ha trovato un nuovo ruolo al giocatore per fargli esprimere le sue doti tecniche più vicino alla porta. Ora che l'ex Cagliari si è sbloccato può mettere nel mirino il suo record di marcature stabilito la scorsa stagione (7). Cannavaro può sorridere ora che ha un nuovo jolly nel suo mazzo.