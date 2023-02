Riscuote consensi il Benevento "operaio" di Stellone, che punta a fare risultato anche ad Ascoli nonostante l'infermeria sia tornata a essere affollata. Il tecnico per adesso sembra aver trovato la ricetta giusta per una squadra che sembrava a un passo dallo stato terminale. Pochi e semplici concetti, senza andare troppo per il sottile: estetica in soffitta, rinuncia al palleggio a tutti i costi, non avviare l'azione da dietro se non si è costretti, palla lunga quando il pressing avversario si fa insidioso.

APPROFONDIMENTI Benevento-Brescia 1-0, Tello scaccia la crisi: prima vittoria per Stellone Calciomercato Benevento, sprint per l'attaccante: attenzione agli svincolati Benevento, contro il Brescia vietato fallire: in palio c'è già la salvezza

L'imperativo è prendersi meno rischi possibile, perlomeno fino a quando la situazione complessa di classifica non sarà alle spalle. Notoriamente quella giallorossa, per caratteristiche e pedigree dei calciatori, non è una squadra costruita per salvarsi e dunque non ha troppa dimestichezza con le difficoltà. In parole povere, non sa soffrire. Ma questa nuova veste, unitamente all'impiego con maggiore frequenza di atleti che invece, per le rispettive peculiarità, sono avvezzi alla battaglia, può essere la chiave per tirarsi fuori dal tunnel e guardare al futuro con un briciolo di ottimismo in più.

Ci sono elementi che sanno calarsi nella parte meglio di altri, che sono più portati, per indole e per bagaglio culturale, a lottare su ogni pallone, a non tirare mai indietro la gamba, a caricarsi nei momenti negativi e ad esaltarsi quando il gioco si fa duro. Gente come Alin Tosca, Nermin Karic, Daam Foulon, Hamza El Kaouakibi che quando c'è da correre, da metterla sul piano dell'agonismo, della fisicità e della cattiveria va a nozze. Magari non saranno eleganti sul piano tecnico, ma sanno essere tremendamente efficaci. Sono quelli che il pubblico apprezza di più, perché i tifosi sono sempre pronti, in condizioni del genere, a premiare innanzitutto l'impegno. Sono loro l'emblema del nuovo Benevento targato Stellone, in grado di trascinare i compagni e ricreare una sintonia che sembrava smarrita. Stellone non si è messo ad arzigogolare, ha preso la situazione di petto e nei primi giorni si è adattato, salvo poi cambiare registro e provare a sviluppare i concetti di cui sopra attraverso il suo credo.

Coraggiosa l'idea di passare alla difesa a quattro non sapendo l'avversario come si sarebbe schierato, mantenendosi in un certo modo coerente con il suo sistema di gioco preferito (il 4-4-1-1, parente stretto del 4-4-2, che il Benevento ha attuato ad inizio ripresa in luogo del 4-3-2-1 di partenza) e soprattutto intuendo, nell'intervallo, quando era il momento di modificare l'assetto per provare a imprimere l'accelerata decisiva. E alla fine la sfida col Brescia si è dipanata proprio come aveva immaginato lui, con il cambio di marcia e una più elevata pericolosità offensiva al termine di un primo tempo conservativo. C'è da scommettere che ad Ascoli la partita presenterà più o meno lo stesso coefficiente di difficoltà, con un avversario che baderà al sodo e che a Parma si è imposto sfruttando l'unica occasione (un rigore conquistato in seguito ad una grossa ingenuità) dopo essere stato messo sotto per lunghi tratti.



Oggi pomeriggio la ripresa all'antistadio "Imbriani", e dall'infermeria continuano ad arrivare brutte notizie. Dopo Kamil Glik, infatti, anche Camillo Ciano dovrà operarsi. L'ex Frosinone a Como aveva riportato lo stiramento del collaterale del ginocchio sinistro (che già a Frosinone fu vittima di una leggera lesione al crociato nel febbraio del 2020) e adesso gli è stata riscontrata una lesione al menisco dello stesso arto. Ieri mattina è stato a Roma insieme a Tello (che ha fatto alcune infiltrazioni e dovrebbe essere disponibile per domenica) presso la clinica "Isokinetik" a visita dal dottor Salvatori, il consulente medico giallorosso, per stabilire data e luogo dell'intervento. Come il polacco, ne avrà per un mese e mezzo e al massimo tornerà a disposizione per le ultime 6/7 partite. Oggi effettueranno gli esami strumentali Paleari, Pettinari e Capellini per valutare meglio l'entità dei rispettivi infortuni, restano sempre out i vari Glik, Farias e Vokic, mentre Viviani è ok: nessuno strascico muscolare dopo i crampi che lo hanno costretto ad abbandonare il campo anzitempo.



Nel frattempo da stamattina alle 10 in vendita i tagliandi per la trasferta del "Del Duca": come già detto, la capienza del settore ospiti è di 900 posti e il singolo tagliando costerà 20 euro. Si prevede una copiosa affluenza di supporters giallorossi, lo scorso anno per due volte sugli spalti dell'impianto marchigiano. In campionato a marzo furono 384 i biglietti emessi, mentre nella sfida playoff di maggio furono 509 i tifosi sanniti sugli spalti.