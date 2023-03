Stellone non sembra orientato a cambiare sistema di gioco contro il Como. Il tecnico potrebbe confermare la difesa a tre, con annesso il modulo con cui ha disposto la squadra a Terni. Si viaggia quindi verso la riproposizione del 3-4-2-1 con Letizia braccetto, più Leverbe e Tosca a completare il pacchetto arretrato. Si tratta tuttavia di un assetto abbastanza flessibile, perché con Improta laterale destro basterebbe stringere quest'ultimo e abbassare Foulon sulla linea di retroguardia per trasformarlo in un 4-3-2-1.

APPROFONDIMENTI Attacco Benevento, una chance per Farias contro il Como Benevento fragile sui calci da fermo: Stellone pensa ai correttivi

Nella sgambatura di ieri mattina al "Ciro Vigorito" l'allenatore ha mischiato le carte per non dare troppe certezze ai potenziali titolari e anche per saggiare la condizione di qualcuno in predicato di essere rilanciato. Tra questi Farias, che a fine seduta ha lasciato il campo dopo aver ricevuto una botta al fianco sinistro. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave (ghiaccio sulla zona interessata) e per precauzione Stellone lo ha fatto uscire quando ormai la partitella era agli sgoccioli. Nella rifinitura odierna verrà valutato meglio per capire se proverà ancora dolore al costato.



La lista degli infortunati ha comunque ripreso ad allungarsi: lunedì si è fermato Koutsoupias, che ha saltato le sedute martedì e mercoledì come pure quella di ieri. Nessuna speranza per il recupero del greco, che fa salire a otto il numero degli assenti contro il Como. La maledizione che si è abbattuta sul Benevento continua. Oltre a lui non ci saranno Glik, Ciano, El Kaouakibi, Vokic, Basit, Veseli e Pettinari. Per certificare i tempi di recupero di quest'ultimo si attendono gli esiti della risonanza, ma il suo rientro è previsto in ogni caso dopo la sosta. Probabile che nel riacutizzarsi del fastidio ad una vecchia cicatrice, abbia inciso il lavoro di ben quattro preparatori atletici cambiati nel corso della sua stagione (due a Terni, con Lucarelli e Andreazzoli, due a Benevento con Cannavaro e Stellone): quattro metodologie diverse che potrebbero anche aver creato problemi alle corde muscolari. Quanto a Veseli, ieri si è allenato per conto suo nel pomeriggio e gli esami strumentali hanno dato esito confortante: ci sono speranze di rivederlo a Pisa. Stellone utilizzerà l'ultima seduta prima del match, quella del pomeriggio, per sciogliere i residui dubbi di formazione.

I ballottaggi aperti sono Viviani-Schiattarella e Simy-La Gumina. Tuttavia ieri Stellone ha provato i due centrocampisti insieme, il che non vuole dire che li farà giocare entrambi, ma solo che il tandem può rivelarsi un'eventuale soluzione a partita in corso. Per la gara di domani Viviani resta favorito su Schiattarella così come Simy su La Gumina, ma le gerarchie potrebbero pure essere sovvertite dalla rifinitura. L'allenatore ha intenzione di valutare, per ciascun testa a testa, chi tra i due interpreti è più in palla e meritevole di essere impiegato alla luce della settimana che sta per concludersi. Per il resto posto assicurato per Karic, Acampora e Tello, con il colombiano sulla trequarti accanto a uno degli altri due o a Farias.



«Come disposto dalla Questura, l'amministrazione comunale si occuperà dello spostamento dei tifosi del Como, per i quali è previsto l'arrivo in treno alla stazione centrale, al "Ciro Vigorito"». Lo ha reso noto il consigliere delegato allo Sport Vincenzo Lauro. «Ringraziamo Trotta bus - conclude - che ha messo a disposizione un servizio navetta con due mezzi per effettuare il trasporto allo stadio dei supporters attesi dalla Lombardia». I sostenitori comaschi saranno oltre un centinaio: alle 20 ieri ad aver acquistato il ticket per il settore ospiti erano per l'esattezza in 97 e hanno ancora tempo fino alle 19 di questa sera. La prevendita per i tifosi di casa prosegue ancora a ritmo abbastanza blando. Per ora è stata raggiunta quota 160, ma nelle ultime 48 ore il dato potrebbe subire una parziale impennata.