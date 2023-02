Benevento-Brescia 1-0, Tello scaccia la crisi: prima vittoria per Stellone

Il Benevento stoppa finalmente la crisi. Dopo quattro sconfitte di fila, basta un gol di Tello per battere il Brescia e salire a quota 26 punti in classifica. La Strega lascia il penultimo posto e sale al quartultimo, a meno due dalla salvezza diretta, aspettando il Perugia che sfida la Ternana.

Stellone cambia modulo, passando al 4-4-1-1. Chance in difesa per El Kaouakibi, titolare Viviani, Tello gioca in appoggio a La Gumina. Primo brivido all’11’, quando il destro di Van De Looi sfiora il palo alla destra di Paleari. Al 30’ si sveglia anche il Benevento: Viviani calcia a giro, Andrenacci blocca in tuffo. Al 37’ Acampora pesca Tello in area, il colombiano non calcia ma appoggia, c’è il recupero della difesa bresciana. Dopo due minuti di recupero, si chiude senza gol un primo tempo poverissimo di emozioni.

La ripresa inizia con un cambio nel Benevento: Paleari accusa un problema muscolare e deve lasciare il posto a Manfredini. La Gumina sbaglia un facile stop in area. Al 3’ i giallorossi passano: cross dalla destra di Improta, grande aggancio in area di Tello che batte col sinistro Andrenacci. Al 10’ è ancora il colombiano a sfiorare il gol con un bel colpo di testa ad anticipare il marcatore, la palla finisce di poco alta. Al 18’ Foulon fa spazio a Letizia. Poco dopo La Gumina cicca incredibilmente un’invitante palla in area di rigore. Risponde il Brescia: Bisoli centra il palo col destro da buona posizione. Al 21’ pericolosa punizione di Galazzi in area, Manfredini deve uscire con i pugni. Al 25’ Stellone richiama Acampora e La Gumina, dentro Koutsoupias e Simy. Proprio il nigeriano recupera una bella palla, ma sul suo filtrante è bravo Andrenacci ad uscire basso per anticipare Improta. Al 30’ esce uno stanchissimo Viviani, dentro Kubica. Al 43’ bella combinazione Tello-Improta, l’ex Salernitana arriva al cross, Simy va per staccare ma Andrenacci lo anticipa. I giallorossi resistono in trincea fino al 50’. Il triplice fischio di Manganiello regala tre punti di platino e il Vigorito può sciogliere la tensione.