La madre di tutte le battaglie. Il Benevento contro il Brescia è senza alternative. Deve vincere per provare a raddrizzare una classifica deficitaria e ad allontanare lo spettro della retrocessione diretta. Se fino a qualche settimana fa il rischio era di precipitare nella zona playout, ora quella parte di classifica rappresenterebbe, invece, una boccata d'ossigeno. Paradossi del calcio.

Il 2022 per i giallorossi era finito male a causa della sconfitta col Perugia che pareva un banale incidente di percorso dopo 7 punti conquistati in 3 gare, ma le gare opache con Cittadella e Modena avevano rappresentato delle avvisaglie rispetto all'involuzione repentina di una squadra che fatica a trovare una sua identità. Con Stellone si è visto qualche lieve miglioramento a Cagliari, ma il 2023 continua a essere un anno maledetto. Gli indisponibili sono di nuovo sei: a Pettinari, Ciano, Farias, Vokic e Glik si è aggiunto Capellini, che ha accusato un problema nella seduta di rifinitura. A quel punto ci si potrebbe immaginare il ritorno tra i titolari di Schiattarella e Letizia, due tra gli elementi di maggiore esperienza: macché, nessuno dei due è in grado di scendere in campo dal primo minuto. «Schiattarella lamenta un indurimento al polpaccio - spiega Stellone - e non è in grado di scendere in campo dall'inizio. Speriamo non sia necessario neppure che entri a partita in corso. Giocherà Viviani. Quanto a Letizia, questa settimana ha lavorato duramente, ma non è ancora pronto essendo stato fermo così a lungo, per cui partirà dalla panchina e avrà un minutaggio ridotto».



In tutto questo il sistema di gioco è un rebus: Stellone preferisce non sbilanciarsi non sapendo come si schiererà il Brescia del nuovo tecnico Possanzini. «Hanno giocato con il 4-2-3-1 e hanno perso, è possibile che cambino modulo. Ho già dato la formazione ai ragazzi perché avevo necessità di provare alcune cose. Mi è piaciuta la reazione di quelli che non hanno ricevuto la casacca. Sul nostro modo di giocare per questa volta non vorrei sbilanciarmi, prediligo lavorare sui concetti anziché sui moduli, ma in campo andrà un undici molto buono».

L'allenatore romano trapiantato a Montesilvano, siccome ha due soli attaccanti arruolabili, almeno in avvio potrebbe decidere di risparmiarne uno. In avvio c'è l'eventualità che venga proposto il solo La Gumina con Tello sottopunta, per una sorta di 3-5-1-1, così, tanto per non rinunciare al dinamismo di Karic, in modo da riportare Acampora mezzala. Dietro conferma per Veseli, Tosca e Leverbe. Stellone ha lasciato intendere che potrebbe pure sorprendere con la difesa a quattro, ma la sensazione è che non operi stravolgimenti in una gara con la posta in palio altissima. Tale opzione il tecnico dovrebbe riservarsela a partita in corso.

«In questa settimana abbiano lavorato tanto, curato diversi aspetti e dettagli perché a Cagliari qualche errore lo abbiamo commesso nonostante abbiamo fatto una buona partita. Quello che marcherà la differenza saranno le scelte che faranno i ragazzi in campo. Ci siamo allenati bene, e sono dell'avviso che se prenderemo le giuste decisioni in campo, nei momenti topici della gara, le possibilità di vittoria aumenteranno». Stellone spiega di essersi soffermato molto «sull'atteggiamento questa settimana». «Dobbiamo essere pronti - continua - a difenderci in undici e ad attaccare anche con 4/5 pedine quando occorre. Non voglio una formazione sbilanciata, e neppure dovremo farci prendere dalla foga di vincere a tutti i costi altrimenti rischiamo di sbagliare e farci infilare. Ho detto ai ragazzi che devono aiutarsi l'un l'altro. Vincere sarebbe un toccasana per noi perché ci permetterebbe di scavalcare il Brescia ma non facciamola diventare un'ossessione. Abbiamo punte che non segnano da tanto e come ex centravanti so cosa significa, come pure quanto può pesare quel pallone tra i piedi. Ma sono sicuro che prima o poi sia Simy che La Gumina si sbloccheranno e da quel momento in poi sarà tutto più semplice. Ora badiamo al sodo».



Sono 432 i tagliandi emessi alle 19 di ieri, di cui 242 acquistati dai tifosi del Benevento e 190 da quelli bresciani, ai quali vanno aggiunti i 7137 abbonati.