Benevento, calciatori in ferie ma dal 4 gennaio via al ritiro

Dopo il ko di Santo Stefano contro il Perugia, è scattato il rompete le righe per i calciatori del Benevento che staccheranno la spina fino al 3 gennaio.

Nella mattinata di mercoledì 4 gennaio la squadra partirà per raggiungere il Mancini Park Hotel di Roma, sede del ritiro invernale; nel pomeriggio il primo allenamento. La truppa di Cannavaro rimarrà nella struttura capitolina fino a mercoledì 11 gennaio, quando ci sarà il rientro nel Sannio. I calciatori si alleneranno in città fino al 14 gennaio per poi partire direzione Cosenza, dove si giocherà il primo match del girone di ritorno domenica 15 gennaio alle ore 16.15.