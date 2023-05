Il Benevento si aggrappa a Camillo Ciano per mantenere intatte le speranze di salvezza. Il fantasista di Marcianise è l'uomo del momento, il vero valore aggiunto dei giallorossi: per lui 9 presenze da titolare in stagione (su 16 totali) impreziosite da 3 gol e 4 assist. Nelle ultime tre gare 2 gol e un passaggio vincente. Il vero cruccio della stagione è proprio la sua assenza nei periodi cruciali. Si era fatto male al legamento collaterale nella sfida contro il Como del 22 ottobre (non prima d'aver fornito l'assist da corner per il gol del temporaneo pari di Leverbe), da quel giorno 9 partite saltate prima del rientro (con gol) a Cosenza a gennaio. Un tempo da titolare contro il Genoa e due sparute apparizioni con Frosinone e Venezia prima del nuovo stop per un problema al menisco che con ogni probabilità si portava dietro già dal precedente infortunio e non gli era stato diagnosticato.



A causa (non solo) di quella diagnosi forse tardiva, di recente è cambiato di nuovo il medico con sociale con Salvatori che si è fatto da parte rassegnando le dimissioni dopo un'accesa discussione con il presidente Vigorito. Altre 8 gare da indisponibile in seguito all'intervento, prima del rientro per una mezzora con la Spal prima del rientro dal primo minuto con la Reggina proprio con Agostinelli in panchina. Ciano era arrivato a fine mercato estivo dal Frosinone nell'ambito di uno scambio con Insigne con i ciociari che avevano versato anche un conguaglio di 500 mila euro nelle case del club sannita. Il fratellino di Lorenzo ormai a Benevento aveva fatto il suo tempo e veniva sistematicamente beccato dal pubblico che non gli perdonava nulla e in alcuni casi lo insultava non appena toccava palla. Ora c'è addirittura chi lo rimpiange (a Frosinone è stato decisivo per la promozione con 8 reti e 2 assist da quando è arrivato) e chi sostiene che sia stato un errore avvicendarlo con Ciano, ma non appena fu effettuata quella operazione nessuno si lamentò, anzi. Tutti la definirono chirurgica accogliendo di buon grado l'acquisto di Ciano. È evidente che adesso, con il senno di poi, molti abbiano cambiato idea dimenticando. La verità è che se si considerano le presenze, Ciano è stato molto più decisivo di Insigne. Tra l'altro, avendo ancora un altro anno di contratto, in caso di retrocessione in Serie C, il Benevento potrà ripartire innanzitutto da lui visto che tutti gli altri attaccanti sono in prestito (Pettinari, Simy, La Gumina) o a scadenza di contratto (Farias).

Nel frattempo dal campo arrivano buone notizie: come anticipato ieri, Maxime Leverbe ha smaltito il leggero risentimento al flessore, si è aggregato al gruppo e sarà disponibile per la trasferta di Cittadella. Agostinelli potrebbe anche decidere di schierarlo dal primo minuto, considerato che nelle prove che ha fatto ieri, ha provato la difesa a quattro con il francese e Tosca centrali e Letizia ad alternarsi con Veseli sulla corsia destra. Su quel versante eventualmente c'è anche El Kaouakibi da tenere in considerazione. Al riguardo non è stata presa ancora una decisione definitiva, ma la squalifica di Glik potrebbe indurre il tecnico a cambiare assetto e a riproporre quello visto nel secondo tempo contro il Parma, recuperando peraltro una risorsa tra centrocampo e attacco. Oggi l'allenatore effettuerà altre prove perché occorre capire anche ci intende schierare a centrocampo dopo la prestazione per nulla convincente di Improta, e in attacco, dove Carfora nella ripresa da subentrato è apparso abbastanza spaesato oltre che sistematicamente frenato e spostato con il fisico e con spallate dai difensori avversari. A parte Capellini e Glik, il Benevento si presenterà a Cittadella al gran completo. Oltre ai vari La Gumina e Simy, ormai ai margini del progetto anche Pastina, portato in panchina contro il Parma solo per l'assenza di Leverbe, e assente sia martedì alla ripresa che nella seduta di ieri. Oggi altra seduta pomeridiana all'"Imbriani", mentre domani sarà già rifinitura mattutina e a seguire partenza per il Veneto. In vendita intanto i tagliandi per la sfida del "Piercesare Tombolato" (fischio d'inizio ore 14.00) sul circuito Ticketone (possibilità di acquistarli online o presso le ricevitorie autorizzate) al costo di 14 euro inclusi diritti di prevendita. Nessuna restrizione per i tifosi giallorossi, che avranno la facoltà di acquistare i ticket fino alle 19.00 di domani sera. Finora sono 80 i biglietti emessi per il settore ospiti.