Il Benevento torna a giocare una partita in serie C dopo 7 anni, nella piena consapevolezza di quanto sarà dura risalire dagli inferi di un torneo che premia solo la prima in classifica e ha una formula playoff che è paragonabile a una lotteria. L'esordio è di quelli da brividi.

Al «Liguori» contro la Turris, uno degli avversari peggiori che potesse capitare: squadra di categoria, tignosa, che non lascia giocare e che è abitata ad attaccare da tutte le parti. Matteo Andreoletti non si fida e chiede il massimo dell'attenzione contro un avversario «tosto, giovane, pimpante, gasperiniano, che si affida all'uno contro uno e cercherà di limitarci nelle giocate». Il tecnico, per questa ragione, vuole «una squadra assatanata. E sono convinto che non mi tradiranno», aggiunge parlando dei suoi ragazzi, non apparsi troppo brillanti nell'ultima uscita in amichevole con il Picerno.

Più che con i dubbi di formazione, l'allenatore è alle prese con un dilemma relativo al sistema di gioco: «Potremmo anche affidarci alla difesa a tre, anche se non vorremmo snaturarci troppo». Chiaro il riferimento al fatto che, non essendo trascorso ancora il tempo necessario ad imprimere alla squadra il suo marchio, ovvero a dare un'impronta di gioco per le note vicissitudini relative al mercato e alle porte girevoli che fino a qualche ora fa era montate all'ingresso dello spogliatoio, potrebbe rivelarsi più prudente scegliere il 3-5-2 per rischiare il meno possibile, magari sfruttando la qualità di Ciano e la vena realizzativa di Ferrante in attacco.

«Non mi preoccupa il campo in sintetico - sottolinea Andreoletti -, dovremo adattarci quest'anno perché ce ne sono diversi con questa superficie. Più che altro siamo ancora un cantiere aperto e avremo numerose assenze, per cui siamo un po' corti a centrocampo e una soluzione la dobbiamo trovare. Le prime partite saranno quelle più difficili perché non ho avuto modo di lavorare con la squadra al completo». Il principale problema Andreoletti lo avrà a metà campo, dove mancheranno sia Agazzi che Alfieri (in totale saranno ben 8 gli assenti, non ci saranno neppure Karic, Improta, Perlingieri, Rossi, Tello e lo squalificato Marotta), che sono entrambi gli interpreti designati per il ruolo di regista basso. Tutto lascia presagire che il quella zona verrà confermato il classe 2003 Agnello, non troppo a suo agio nel test di una settimana fa al «Meomartini». Alla fine il tecnico potrebbe optare davvero per un assetto più guardingo, mettendo in campo tutti e tre i centrali a sua disposizione (Capellini-Meccariello-Pastina, ma c'è anche Berra che si può adattare da braccetto destro), con Berra e Benedetti sulle corsie.

Convocato anche l'ultimo arrivato Simonetti, nonostante abbia partecipato solo alla rifinitura di ieri sul manto in sintetico di Venticano. Probabile per lui un ingresso a partita in corso: «Simonetti è una mezzala che ha qualità, non so dire ancora se può agire da vertice basso o in altri ruoli, voglio prima vederlo». In mediana ci sono gli uomini contati e pertanto è ipotizzabile vedere Talia e Pinato come mezzali e, come già spiegato, Agnello nel ruolo di manovratore. In attacco dovrebbero giostrare Ferrante e Ciano, con quest'ultimo libero di muoversi attorno al perimetro senza offrire punti di riferimento. Dovrebbe partire invece dalla panchina Don Bolsius, che in caso di 4-3-3 sarebbe stato invece il maggior indiziato per la titolarità nel tridente.

«Non siamo favoriti in questo campionato - conclude lo stesso Andreoletti - perché a differenza di altre squadre ripartiamo da zero solo oggi e non abbiamo potuto farli sin dall'inizio. Ma ciò non vuol dire che non possiamo vincerlo». Il tecnico, inoltre, precisa che «Karic e Tello sono fuori per scelta tecnica, ma da lunedì mi auguro che siano con noi a completa disposizione soprattutto sul piano mentale. Mi appello a tutti affinché ci sia unità di intenti tra staff, squadra, società stampa e pubblico. Dimentichiamo il passato, evitiamo di insultare i calciatori e sosteniamo questi ragazzi remando tutti nella stessa direzione. Solo così potremo toglierci soddisfazioni». Al seguito dei giallorossi per il match d'esordio nel campionato di terza serie ci saranno 300 tifosi.